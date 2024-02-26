Крымский полуостров: погода 27 февраля

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха во вторник (27 февраля): ночью +1…+6°; днем +12…+17°, в северных и восточных районах +5…+10°. В среду и четверг (28-29 февраля) температура воздуха составит: ночью -2…+3°, на побережье до +6°, днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».