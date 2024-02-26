Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 27 февраля
актуально в республике
ский полуостров: погода 27 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 27 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:49 26.02.2024

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая погода, определяемая юго-восточной периферией Сибирского антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха во вторник (27 февраля): ночью +1…+6°; днем +12…+17°, в северных и восточных районах +5…+10°. В среду и четверг (28-29 февраля) температура воздуха составит: ночью -2…+3°, на побережье до +6°, днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.