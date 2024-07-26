Крымский полуостров: погода 27 июля

В субботу (27 июля) погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В дневные часы, в связи с развитием внутримассовой конвекции, в западных и южных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди.

Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье до 24°; днем 28…33°, в горах 22…27°. В воскресенье (28 июля) без осадков, температурный фон существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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