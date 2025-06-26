Крымский полуостров: погода 27 июня

В пятницу 27 июня область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове солнечную и сухую погоду.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°; днем 26…31°, в горах 19…24°. В субботу 28 июня ночью без осадков, днем атмосферный фронтальный раздел атлантического циклона вызовет кратковременные грозовые дожди, местами сильные, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха без изменений, дневная понизится до 24…29°. В воскресенье сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди, в отдельных районах сильные с грозами, похолодает еще на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».