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ский полуостров: погода 27 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 27 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:37 26.06.2024

В ближайшие двое суток (27-28 июня) погоду в  Крыму по-прежнему будет определять поле  повышенного атмосферного давления.

Сохранится сухая жаркая погода. Ветер северо-западный  с переходом на северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 10…14°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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