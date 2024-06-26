Крымский полуостров: погода 27 июня

В ближайшие двое суток (27-28 июня) погоду в Крыму по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Сохранится сухая жаркая погода. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, в горах 10…14°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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