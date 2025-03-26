Крымский полуостров: погода 27 марта

В ближайшие сутки (27 марта) теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°. В последующие сутки (28 марта) на полуострове без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах усилится до 17 м/с.Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».