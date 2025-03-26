Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 27 марта
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 27 марта
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 27 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:38 26.03.2025

В ближайшие сутки  (27 марта) теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°. В последующие сутки (28 марта) на полуострове без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах усилится до 17 м/с.Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 23 марта
Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x