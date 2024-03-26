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ский полуостров: погода 27 марта
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 27 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:56 26.03.2024

В ближайшие сутки (27 марта) погоды будет определяться тыловой частью циклона.

Ночью местами  небольшой дождь, в горах мокрый снег; днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью северо-западный 8-13м/с, местами до 17 м/с; днем южный юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°.в горах 0…-2°; днем +10…+15°, в горах +3…+8°.   В четверг (28 марта) антициклональный характер погоды. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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