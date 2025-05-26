Крымский полуостров: погода 27 мая

Во вторник 27 мая погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт.

Воздух умеренных широт постепенно начнет вытеснять тропическую воздушную массу с полуострова. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью еще тепло 15…20°, днем температура воздуха понизится до 19…24°; в горах ночью и днем составит 13…18°. В последующие двое суток ночью без осадков, в дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9…14°; днем 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».