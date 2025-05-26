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Крымский полуостров: погода 27 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 27 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:48 26.05.2025

Во вторник 27 мая  погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт.

Воздух умеренных широт постепенно начнет вытеснять тропическую воздушную массу с полуострова. Пройдут дожди, местами очень сильные с грозами. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами  порывы до 15 м/с. Ночью еще тепло 15…20°, днем  температура воздуха понизится до 19…24°; в горах ночью и днем составит 13…18°. В последующие двое суток  ночью без осадков, в дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9…14°; днем 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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