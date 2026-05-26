Крымский полуостров: погода 27 мая

В среду 27 мая в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью 14…19°, в горах 10…13°; днем 23…28°, в горах 16…21°. В четверг 28 мая атмосферный холодный фронт атлантического циклона принесет на полуостров грозовые дожди, локально сильные ливни с градом. Ветер северо-западный 8-13 м/с, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная понизится до 20…23°, в горах до 12…17°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
