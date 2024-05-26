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ский полуостров: погода 27 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 27 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:34 26.05.2024

В начале рабочей недели (27-28 мая) Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

27 мая пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, в горах +5…+10°, днем +19…+24°, в горах +12…+17°. В последующие двое суток (28-29 мая) местами пройдут кратковременные дожди, ветер ослабеет до умеренного, температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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