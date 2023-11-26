Крымский полуостров: погода 27 ноября

Завтра, 27 ноября, активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег; местами очень сильные осадки, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный 28-33 м/с, местами с порывами 35-40 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3°, на южном побережье до +6°, в горах -3…-6°. Во вторник осадки пройдут местами ( ночью мокрый снег, днем дождь). Ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура воздуха днем повысится до 5…10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.