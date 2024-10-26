Крымский полуостров: погода 27 октября

В воскресенье в Крыму будет царить зона атмосферного фронта.

Местами пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, на побережье до 12°; днем 13…18°, в горах 7…12°. В начале рабочей недели, благодаря области повышенного давления, будет тепло и сухо. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3 градуса. Ветер юго-западный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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