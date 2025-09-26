Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 27 сентября
иллюстрация: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:49 26.09.2025

В предстоящие выходные дни (27 и 28 сентября) в Крыму сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию Скандинавского антициклона.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с,  местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2..7°, на побережье до 11°; днем 15…19°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

