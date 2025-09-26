Крымский полуостров: погода 27 сентября

В предстоящие выходные дни (27 и 28 сентября) в Крыму сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию Скандинавского антициклона.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 2..7°, на побережье до 11°; днем 15…19°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
