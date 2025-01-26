Крымский полуостров: погода 27 января

В ближайшие двое суток ( 27-28 января) погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха: ночью -2…+3°, на побережье до +7°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 22 января

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