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Крымский полуостров: погода 27 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 27 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:10 26.01.2025

В ближайшие двое суток ( 27-28 января) погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха: ночью -2…+3°, на  побережье до +7°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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