Крымский полуостров: погода 27 января

Преимущественно без осадков, лишь утром и днем 27 января местами пройдет дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, ночью и утром 27 января местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2… +7°, в северных районах 0…-3°; днем +7…+12°, в северных районах и в горах +1…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

