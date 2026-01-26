Крымский полуостров: погода 27 января

В ближайшие двое суток 27 и 28 января погода Крыма будет определяться зоной атмосферного фронта.
Преимущественно без осадков, лишь утром и днем 27 января местами пройдет дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, ночью и утром 27 января местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2… +7°, в северных районах 0…-3°; днем +7…+12°, в северных районах и в горах +1…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
