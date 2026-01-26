Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 27 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:08 26.01.2026

В ближайшие  двое суток 27 и 28 января погода Крыма будет определяться зоной атмосферного фронта.

Преимущественно без осадков, лишь утром и днем 27 января местами  пройдет дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, ночью и утром 27 января  местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2… +7°, в северных районах 0…-3°; днем +7…+12°, в северных районах и в горах +1…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

