Крымский полуостров: погода 27 января

27 января атмосферные фронтальные разделы атлантического циклона обусловят в Крыму сложные погодные условия:

Дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; местами туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедицу. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в пятницу: ночью и днем 0…+5°, в горах -2…-7°; в субботу: ночью -3..+2°, на ЮБК до +4°, днем -1…+4°, в горах ночью и днем -4…-9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».