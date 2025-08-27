Крымский полуостров: погода 28 августа

Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. В четверг температура воздуха ночью 11…16°, на южном и восточном побережье до 20°; днем 26…31°, в горах 18…23°. В пятницу воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

