Крымский полуостров: погода 28 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:31 27.08.2025

До конца рабочей недели (28-29 августа) в Крыму область повышенного атмосферного давления будет удерживать сухую погоду.

Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. В четверг температура воздуха  ночью 11…16°, на южном и восточном побережье до 20°; днем 26…31°, в горах 18…23°. В пятницу воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

