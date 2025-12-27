Крымский полуостров: погода 28 декабря

В ближайшие двое суток 28 и 29 декабря атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, снега, днем 28 декабря местами очень сильные, метель.

В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с. Температура воздуха 28 декабря ночью 0…-5°, днем 0…+5°; 29 декабря ночью -4…+1°, днем -2..+3°. В горах ночью и днем -6…-8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

