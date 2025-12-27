Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 28 декабря
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 28 декабря

Крымский полуостров: погода 28 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:37 27.12.2025

В ближайшие двое суток 28 и 29  декабря атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов  вызовут на полуострове осадки в виде мокрого снега, снега, днем 28 декабря местами очень сильные, метель.

В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с,  в южных районах и в горах порывы до 30 м/с. Температура воздуха 28 декабря ночью 0…-5°, днем 0…+5°; 29 декабря ночью -4…+1°, днем -2..+3°. В горах ночью и днем -6…-8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.