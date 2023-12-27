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ский полуостров: погода 28 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 28 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:22 27.12.2023

В ближайшие двое суток, 28 и 29 декабря, область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду.

В четверг ветер северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах  порывы 20-25 м/с; в пятницу ветер ослабеет  до 8-13 м/с и изменит направление на юго-западное. Температура воздуха 28 декабря ночью -4…+1°, на побережье до +5°; днем +5…+10°, в последующие сутки ночная температура воздуха без изменений, дневная повысится на 3-4°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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