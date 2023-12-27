Крымский полуостров: погода 28 декабря

В ближайшие двое суток, 28 и 29 декабря, область повышенного атмосферного давления обеспечит в Крыму сухую погоду.
В четверг ветер северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы 20-25 м/с; в пятницу ветер ослабеет до 8-13 м/с и изменит направление на юго-западное. Температура воздуха 28 декабря ночью -4…+1°, на побережье до +5°; днем +5…+10°, в последующие сутки ночная температура воздуха без изменений, дневная повысится на 3-4°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму