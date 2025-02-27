Крымский полуостров: погода 28 февраля

В ближайшие двое суток (28 февраля и 1 марта) в Крыму сохранится устойчивый антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°, на южном побережье 0…-2°; днем +1…+6°, в горах 0…-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 22 февраля

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