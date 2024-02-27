Крымский полуостров: погода 28 февраля

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая и теплая погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона.

Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в среду (28 февраля): ночью -2…+3°, на побережье до +6°; днем +8…+13°. В последний день зимы (29 февраля) и в первый день весны (1 марта) температура воздуха составит: ночью -3…+2°, на побережье до +5°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».