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ский полуостров: погода 28 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 28 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:20 27.02.2024

В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая и теплая  погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона.

Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в среду (28 февраля): ночью -2…+3°, на побережье до +6°; днем +8…+13°. В последний день зимы (29 февраля) и в первый день весны (1 марта) температура воздуха составит: ночью -3…+2°, на побережье до +5°; днем +10…+15°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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