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Крымский полуостров: погода 28 июля

Крымский полуостров: погода 28 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:39 27.07.2025

В начале следующей недели (28 и 29 июля) погода полуострова по-прежнему будет определяться влиянием Азорского антициклона.

Сохранится вынос сухого тропического воздуха, что обусловит очень жаркую погоду. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, на южном и восточном побережье до 28°; днем 32…37°, в степных и предгорных районах воздух прогреется до 38…40° (сильная жара), в горах составит 28…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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