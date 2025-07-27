Крымский полуостров: погода 28 июля

Сохранится вынос сухого тропического воздуха, что обусловит очень жаркую погоду. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, на южном и восточном побережье до 28°; днем 32…37°, в степных и предгорных районах воздух прогреется до 38…40° (сильная жара), в горах составит 28…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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