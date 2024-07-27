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ский полуостров: погода 28 июля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 28 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:02 27.07.2024

В воскресенье — 28 июля — погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 16…21°, на побережье до 24°; днем 30…35°, в горах 23…28°. В начале рабочей недели погоду будет определять холодный атмосферный фронт. В понедельник (29 июля) ночью без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха существенно не изменится. Во вторник (30 июля) кратковременные грозовые дожди на большей части территории. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха понизится на 3-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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