Крымский полуостров: погода 28 июня

В ближайшие три дня 28-30 июня, благодаря влиянию барического и термического гребня в Крыму установится сухая и жаркая погода, лишь днем 28 июня в южных районах еще возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха 28 июня ночью 18…23°, в горах 14…17°; днем 28…33°, в горах 20…25°, в последующие два дня 29-30 июня ожидается аномально-жаркая погода: ночью 18…23°, в горах 12…17°; днем 31…36°, в горах 24…29°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
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