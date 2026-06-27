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Крымский полуостров: погода 28 июня

Крымский полуостров: погода 28 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:46 27.06.2026

В ближайшие три дня 28-30 июня, благодаря влиянию барического и термического гребня в Крыму установится сухая и жаркая погода, лишь днем 28 июня в южных районах еще возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.  Температура воздуха 28 июня ночью 18…23°, в горах 14…17°; днем 28…33°, в горах 20…25°, в последующие два дня 29-30 июня ожидается аномально-жаркая погода: ночью 18…23°, в горах 12…17°; днем 31…36°, в горах 24…29°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

 

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 26 июня

 

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