Крымский полуостров: погода 28 марта

Высотный барический гребень 28 марта обеспечит в Крыму преимущественно сухую погоду.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +17…+22°, на восточном побережье и в горах +11…+16°. В выходные дни 29-30 марта атмосферные фронтальные разделы обусловят в Крыму временами дожди. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная в субботу останется прежней, в воскресенье понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».