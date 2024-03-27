Крымский полуостров: погода 28 марта

В четверг (28 марта) в Крыму ожидается сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. В пятницу (29 марта) ночью без существенных осадков, днем вероятны локальные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный 15-20 м/с. Ночная температура воздуха повысится на 5-6°, дневная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».