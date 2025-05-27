Крымский полуостров: погода 28 мая

В ближайшие трое суток (28-30 мая) погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°; днем 20…25°, в горах 13…18°. 28 мая ночью местами небольшой дождь, туман; днем без осадков. 29-30 мая ночью без осадков, в дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Прогноз погоды в Крыму на 24 мая

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