Крымский полуостров: погода 28 октября

Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+17°, в горах +6…+11°. В последующие двое суток (29 и 30 октября) преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В ближайшие сутки (28 октября) на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.