Крымский полуостров: погода 28 октября
Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:30 27.10.2025

В ближайшие сутки (28 октября) на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта.

Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+17°, в горах +6…+11°. В последующие двое суток (29 и 30 октября) преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха понизится на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

