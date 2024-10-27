Крымский полуостров: погода 28 октября

В воскресенье и начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков, в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, на побережье до 12°; днем 13…18°, в горах 7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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