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Крымский полуостров: погода 28 октября
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 28 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:12 27.10.2024

В воскресенье и начале рабочей недели  погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления.

Преимущественно без осадков, в отдельных  районах вероятен туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, на побережье до 12°; днем 13…18°, в горах  7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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