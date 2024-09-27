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Крымский полуостров: погода 28 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 28 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:47 27.09.2024

В предстоящие выходные дни, благодаря влиянию антициклона, будет по-летнему тепло и солнечно.

В ночные и утренние часы в северных и восточных районах ожидается туман. Ветер  юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на южном и восточном побережье до 20°; днем воздух прогреется  до 25…30°, в горах до 18…23°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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