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Крымский полуостров: погода 28 января
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 28 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:29 27.01.2025

До конца первого зимнего месяца (28-31 января) область повышенного атмосферного давления и средиземноморская воздушная масса, поступающая на полуостров обусловят теплую и без осадков погоду.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 28 января ночью 0…+5°, на южном побережье до +8°; днем +9…+14°, в горах +4…+8°. В последующие трое суток ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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