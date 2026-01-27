Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 28 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:09 27.01.2026

В ближайшие двое суток 28 и 29 января погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2… +7°, в северных районах около 0°; днем +9…+14°, в горах +4…+8°, — сообщили в   ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

