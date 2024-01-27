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ский полуостров: погода 28 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 28 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:41 27.01.2024

В ближайшие 2 суток в Крыму сохранится прохладная погода.

Пройдет небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололел, отложение мокрого снега, гололедица.. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до  17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, в горах -5…-10°; днем 0…+5°, в горах -2…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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