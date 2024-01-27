Крымский полуостров: погода 28 января

В ближайшие 2 суток в Крыму сохранится прохладная погода.

Пройдет небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололел, отложение мокрого снега, гололедица.. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, в горах -5…-10°; днем 0…+5°, в горах -2…-7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.