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Крымский полуостров: погода 29 апреля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 29 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:36 28.04.2025

В ближайшие двое суток 29 и 30 апреля в Крыму сохранится антициклональный тип погоды.

Без осадков. Ветер  северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха: 29 апреля ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4°, в горах 0…-3°; днем +12…+17°. в горах +6…+11°; 30 апреля температура воздуха повысится на 3-4 градуса, —  сообщили ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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