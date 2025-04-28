Крымский полуостров: погода 29 апреля

В ближайшие двое суток 29 и 30 апреля в Крыму сохранится антициклональный тип погоды.
Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха: 29 апреля ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4°, в горах 0…-3°; днем +12…+17°. в горах +6…+11°; 30 апреля температура воздуха повысится на 3-4 градуса, — сообщили ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму