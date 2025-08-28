Крымский полуостров: погода 29 августа

До конца текущей недели (29-31 августа) в Крыму сохранится сухая и теплая погода.
Температура воздуха ночью 15…20°, на южном и восточном побережье до 23°; днем 27…32°, в горах 20…25°. Ветер в пятницу (29 августа) северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с; в выходные дни южный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
