Крымский полуостров: погода 29 августа

Температура воздуха ночью 15…20°, на южном и восточном побережье до 23°; днем 27…32°, в горах 20…25°. Ветер в пятницу (29 августа) северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с; в выходные дни южный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.