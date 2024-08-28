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ский полуостров: погода 29 августа
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 29 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:03 28.08.2024

В связи с активизацией барической ложбины над юго-востоком Черного моря и влиянием малоподвижного фронта окклюзии в ближайшие сутки в Крыму ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами.

Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха  28 августа ночью 14…19°, на побережье до 24°; днем 26…31°, в горах 18…23°. В последующие двое суток 29-30 августа ночная температура воздуха повысится на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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