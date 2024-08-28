В связи с активизацией барической ложбины над юго-востоком Черного моря и влиянием малоподвижного фронта окклюзии в ближайшие сутки в Крыму ожидаются временами дожди, в некоторых районах сильные с грозами.

Ветер восточный 7-12 м/с, при грозах усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха 28 августа ночью 14…19°, на побережье до 24°; днем 26…31°, в горах 18…23°. В последующие двое суток 29-30 августа ночная температура воздуха повысится на 2-3°, дневная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 9