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ский полуостров: погода 29 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 29 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:44 28.12.2023

В ближайшие двое суток, 29 и 30 декабря, в Крыму ожидается умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 29 декабря ночью -1…+4°, на побережье до +8°; днем +11…+16°, в последующие сутки дневная температура воздуха существенно не изменится, ночная повысится на 3-4°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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