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ский полуостров: погода 29 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 29 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:02 28.02.2024

В четверг и пятницу в Крыму сохранится теплая сухая погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье до +6°; днем 29 февраля +9…+14°, 1 марта +10…+15°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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