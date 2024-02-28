Крымский полуостров: погода 29 февраля

В четверг и пятницу в Крыму сохранится теплая сухая погода, определяемая юго-западной периферией континентального антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, на южном побережье до +6°; днем 29 февраля +9…+14°, 1 марта +10…+15°, в горах +4…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.