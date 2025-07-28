Крымский полуостров: погода 29 июля

Во вторник 29 июля на полуострове сохранится жаркая погода.

Ночью без осадков; днем вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 20…25°, на южном и восточном побережье до 28°; днем 32…37°, в степных и предгорных районах сильная жара 38…40°, в горах 27…31°. В среду 30 июля преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха без изменений, дневная понизится на 3-4°. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».