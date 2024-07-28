Крымский полуостров: погода 29 июля

В последние дни июля погода в Крыму изменится: на смену воздушной массы умеренных широт, начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада Атлантики.

В понедельник 29 июля ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 25°; днем 29…34°, в горах 22…27°. Во вторник (30 июля) местами вероятны небольшие дожди, температура воздуха понизится на 3-5°. В среду (31 июля) местами кратковременный дождь, дальнейшее понижение минимальной температура воздуха понизится на 2-3°; максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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