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ский полуостров: погода 29 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 29 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:47 28.06.2024

В выходные дни  (29-30 июня) погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона.

Сохранится сухая жаркая погода. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных, западных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, в горах 12…16°; днем 27…32°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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