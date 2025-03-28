Крымский полуостров: погода 29 марта

В выходные дни (29-30 марта) обширный Средиземноморский циклон обусловят в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный 6-11 м/с, днем 29 марта в центральных и восточных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +16…+21°, на побережье и в горах +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 25 марта

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