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Крымский полуостров: погода 29 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 29 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:37 28.03.2025

В выходные дни (29-30 марта) обширный Средиземноморский циклон обусловят в Крыму теплую, с небольшими дождями погоду.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный 6-11 м/с, днем 29 марта  в центральных и восточных районах 15-20 м/с.  Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +16…+21°, на побережье и в горах +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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