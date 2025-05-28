Крымский полуостров: погода 29 мая

В последние дни весны (29-31 мая) погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 21…26°, в горах 14…19°. Ночью без осадков, в дневные часы в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму