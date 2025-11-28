Крымский полуостров: погода 29 ноября

В субботу 29 ноября в Крыму еще сохранится сухая и теплая комфортная погода:

В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +14…+19°, в горах +11…+13°. В последующие два дня 30 ноября 1 декабря погода изменится. Балканский циклон принесет на полуостров дожди и небольшое понижение дневной температуры воздуха ( на 2-3 градуса), — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 9