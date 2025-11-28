Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 29 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:47 28.11.2025

В субботу 29 ноября  в Крыму еще сохранится  сухая и теплая комфортная погода:

В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +14…+19°, в горах +11…+13°. В последующие два дня 30 ноября 1 декабря погода изменится. Балканский циклон принесет на полуостров  дожди  и небольшое понижение  дневной температуры воздуха ( на 2-3 градуса), — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

