Крымский полуостров: погода 29 ноября

В среду — 29 ноября — атмосферный холодный фронт вызовет в Крыму дожди, в южных, центральных, восточных районах очень сильные.

Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°; днем 9…14°, в горах 3…8°. В четверг, (30 ноября), без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. (умеренный). Температура воздуха ночью -1…+4°, на южном побережье до +7°; днем 7…12°, в горах 1…6°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.