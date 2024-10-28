Крымский полуостров: погода 29 октября

В ближайшие двое суток (29 и 30 октября) погоду в Крыму будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления.

Без осадков, лишь днем 29 октября местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, на южном побережье до 12°; днем 14…19°, в горах 6…11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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