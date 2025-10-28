Крымский полуостров: погода 29 октября

В ближайшие трое суток (29-31 октября), благодаря влиянию антициклона в Крыму установится теплая и сухая погода.
Лишь ночью 29 октября еще вероятны небольшие дожди, в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем 29 октября местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 29-30 октября: ночью +6…+11°, днем +14…+19°, в горах +8…+13°; в последний день октября потеплеет еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
