Крымский полуостров: погода 29 октября
Крымский полуостров: погода 29 октября
Крымский полуостров: погода 29 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 15:35 28.10.2025

В ближайшие трое  суток (29-31 октября), благодаря влиянию антициклона в Крыму установится теплая и сухая погода.

Лишь  ночью 29 октября еще вероятны небольшие дожди, в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем 29 октября местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 29-30 октября: ночью +6…+11°, днем +14…+19°, в горах +8…+13°; в последний день октября потеплеет еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

