Крымский полуостров: погода 29 сентября

В воскресенье и понедельник погода на в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона.

Преимущественно без осадков, лишь в в понедельник в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 20°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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