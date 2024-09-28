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Крымский полуостров: погода 29 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 29 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:16 28.09.2024

В воскресенье  и понедельник погода на  в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона.

Преимущественно без осадков, лишь в в понедельник в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 20°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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