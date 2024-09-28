Крымский полуостров: погода 29 сентября

В воскресенье и понедельник погода на в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона.
Преимущественно без осадков, лишь в в понедельник в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 20°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму