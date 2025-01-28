Крымский полуостров: погода 29 января

До конца января в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и средиземноморской воздушной массы.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, 29 января местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: В Крым вернётся зима. Со снегом и морозом

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