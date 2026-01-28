Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 29 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:08 28.01.2026

В ближайшие сутки 29 января в Крыму сохранится теплая погода.

Преимущественно без осадков. Ночью и утром возможны туманы. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на южном побережье до +8°; днем +8…+13°, в горах +3…+7°. 30-31 января, в связи с прохождением южного циклона погода на полуострове резко изменится: пройдут дожди, вечером 31 января переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха 30 января не изменится, 31 января резко похолодает и составит ночью и днем 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

