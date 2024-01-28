Крымский полуостров: погода 29 января

В ближайшие сутки (29 января) в Крыму сохранится прохладная погода.

Пройдет небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, в горах -5…-10°; днем 0…+5°, в горах -2…-7°. 30-31 января без существенных осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».