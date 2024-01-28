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ский полуостров: погода 29 января
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 29 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:23 28.01.2024

В ближайшие  сутки (29 января) в Крыму сохранится прохладная погода.

Пройдет небольшой местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных пунктах туман, гололед, отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, в горах -5…-10°; днем 0…+5°, в горах -2…-7°. 30-31 января без существенных осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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